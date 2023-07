Un tanar in varsta de 14 ani a fost adus ieri de urgenta la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii dupa ce ar fi fost injunghiat de catre un coleg de clasa, in urma unui conflict. Tanarul a ajuns in jurul orei 14.30 la unitatea medicala, iar medicii au constat faptul ca avea o plaga in partea stanga a corpului, nepenetranta, care nu a atins organele vitale sau vasele de sange majoreDar pentru a putea ajunge la aceste concluzii, baiatul a trebuit sa fie operat. "A necesitat ... citeste toata stirea