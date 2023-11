Un tanar de 18 ani a ars de viu intr-un accident auto, iar soferul vinovat de catastrofa a primit doar un an si 10 luni de inchisoare. Inca patru luni de inchisoare au fost aplicate pentru faptul ca soferul era beat. Magistratii au remarcat detaliile atroce ale incidentului, dar in dozarea pedepsei par sa nu fi contat foarte mult.Pe 30 mai anul trecut, Andrei Glodoreanu s-a intalnit cu o fata si cu D.I. in apartamentul acestuia din urma, din zona Alexandru cel Bun. Au baut impreuna vodca cu ... citeste toata stirea