Un tanar de 18 ani este cercetat de procurorii din Iasi dupa ce a batut o persoana, lovind-o de mai multe ori in zona capului, iar victima a murit la spital. Agresorul a fost internat la Psihiatrie pentru a se stabili daca a avut discernamant in momentul comiterii faptei.Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au inceput cercetarile fata de un tanar de 18 ani pentru agresarea unei persoane care a fost transportata in stare grava la ... citeste toata stirea