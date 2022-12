O persoana a fost izbita mortal de un tren in zona Letcani.UPDATE:La data de 27.12.2022, in jurul orei 13.30, politia a fost sesizata prin 112 despre faptul ca un barbat s-ar fi aruncat in fata unui tren care circula in directia Iasi - Pascani, intre localitatile Letcani - Podu Iloaiei. In urma impactului persoana a decedat. Cazul a fost preluat de politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Iasi. Se ... citeste toata stirea