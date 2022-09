Un tanar din Iasi, printre cei mai premiati artisti plastici din lume

La doar 17 ani, David Alexandru, este nu doar mandria familiei sale, ci si a orasului in care locuieste, Iasi.Dar Romania se stie putin despre performanta sa. Picteaza dumnezeieste si uimeste pe toti cei care ii privesc lucrarile, asa cum i-a impresionat si pe cei din juriul competitiei globale denumite Global Child Prodigy Awards, scrie Agerpres.Denumirea completa a competitiei este Top 100 Global Child Prodigy Awards of the year 2022 si reprezinta un concurs menit sa adune si sa premieze ... citeste toata stirea