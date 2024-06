Un tanar din Iasi s-a dat singur de gol pe retelele sociale, dupa ce a comis 9 spargeri in 90 de minute

Un tanar si-a castigat notorietatea de "campion" al hotilor din Iasi dupa ce a comis 9 spargeri in doar 90 de minute. El si-a dus la indeplinire escapada purtand aceleasi haine care se vad in pozele sale de profil de pe Facebook si TikTok, ceea ce a facilitat identificarea sa de catre anchetatori.Tanarul a executat "jaful" in noaptea de 17 spre 18 februarie 2022, incepand cu doar o jumatate de ora dupa miezul noptii. El a inceput cu un magazin din apropierea Prefecturii Iasi si apoi a ... citește toată știrea