Echipa medicala de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a reusit sa salveze un tanar de 37 de ani dupa o operatie complexa, indepartandu-i acestuia o tumora aflata intr-o pozitie greu de ajuns, existand riscul de complicatii severe. Razvan le-a povestit medicilor ca totul a inceput cu o serie de amorteli usoare si alte probleme in zona capului, care l-au facut sa mearga la un control oftalmologic.Acolo, in timpul examinarii fundului de ochi, medicii au observat ceva in neregula, au ...