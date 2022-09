Un taxi din 10, eliminat din oras. 120 de autorizatii de taximetrie au fost anulate de Primarie. "Sunt prea multe"

Peste o suta de autorizatii taxi au fost anulate de catre Primaria Iasi si nu vor fi reinnoite. In prezent, conform legii privind transportul in regim de taxi, pe raza orasului circula cu 4% mai multe taxiuri decat prevede legislatia in vigoare."Prin Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 s-a stabilit ca administratia publica locala poate acorda autorizatii pentru transportul de persoane in regim de taxi in limita maxima de 4 autorizatii taxi la 1.000 de ... citeste toata stirea