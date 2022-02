Un taximetrist beat pulbere, ajuns intr-un sant, are voie sa conduca masina

Un sofer beat a fost mangaiat pe crestet de magistratii Judecatoriei. Acesta a primit o condamnare cu suspendare dupa ce a intrat cu masina in sant. Nu i-a fost nici ridicat dreptul de a conduce, dintr-un motiv care ar fi trebuit sa reprezinte o circumstanta agravanta: e taximetrist.In cursul zilei de 7 martie, Janica Turculet a baut patru doze de bere, 100 ml tuica si 200 ml vin, desi se afla in timpul lucrului, ca taximetrist pe o Dacie Logan. Pe seara, in apropierea fostului magazin ... citeste toata stirea