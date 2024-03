Un taximetrist care a facut scandal pe strada va purta timp de un an un dispozitiv de supraveghere

Un iesean si-a agresat sotia, in plina strada, chiar de 1 martie. Femeia a fost salvata de trecatori, iar barbatul a ajuns in fata judecatorilor. Deocamdata, doar pentru emiterea unui ordin de protectie.Cei doi soti sunt despartiti in fapt de doua luni. Pe 1 martie, M.C.P. a acceptat sa se intalneasca cu sotul sau, pentru a-i inapoia un bun. S-a urcat in masina acestuia, in care se afla si unul dintre copiii comuni. In timpul mersului, intre cei doi a izbucnit un conflict verbal. Pentru a fi ... citește toată știrea