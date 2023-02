Un taximetrist nu mai scapa de dosare in instanta, dupa o vizita la vama si la Duty Free. Iata cum o poti pati!

Achitat de acuzatia de contrabanda, un taximetrist a fost chemat iar in fata judecatorilor. De aceasta data, de Directia Regionala Vamala, care incearca sa-si recupereze accizele pentru tigarile cu care fusese prins taximetristul. Curtea de Apel urmeaza sa stabileasca in martie daca Manuel P. trebuie sa plateasca cei 1.701 lei ceruti.La inceputul lui februarie 2019, Manuel P. adusese un client de la Bacau la Pascani. Ajuns aici, s-a hotarat sa mearga la cumparaturi in Republica Moldova. La ... citeste toata stirea