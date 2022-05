Un tehnician veterinar a furat trei cai si i-a vandut la abator

Ieseanul Simon P. este tehnician veterinar si detine o firma in domeniu, dar nivelul afacerii n-a fost de natura sa-l multumeasca. Din acest motiv, s-a decis sa-si rotunjeasca veniturile in cel mai grosolan mod cu putinta. Astfel, in noaptea de 4 spre 5 octombrie 2021, ajutat de un amic, a mers pana la Visani si a furat trei cai din grajdul unui anume Claudel A. A cazat patrupedele pentru cateva zile la sediul firmei, a completat in fals certificatele sanitar-veterinare pentru circulatia ... citeste toata stirea