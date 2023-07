Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe raza localitatii Cristesti, pe DN2, cunoscut ca si drumul mortii. Un TIR a intrat in coliziune cu doua autoturisme, practic autovehiculul de mare tonaj a intrat in plin in cele doua masini care era stationate intr-o intersectie in vederea schimbarii directiei de mers. Una dintre masini a fost facut sandvici.In urma incidentului, cinci persoane au fost ranite, ele fiind constiente si neincarcerate. In cele trei autoturisme se aflau sapte ... citeste toata stirea