Astazi, in jurul orei 14:30, un accident rutier a avut loc in orasul Harlau, pe strada Bogdan Voda. Un TIR a intrat intr-un stalp in apropierea intersectiei cu strada Libertatii. Impactul puternic a cauzat daune semnificative camionului si a stalpului.La fata locului s-au deplasat rapid doua autospeciale de interventie si stingere, echipate cu module de descarcerare specializate pentru astfel de situatii de urgenta. Echipajele de pompieri profesionisti au actionat imediat pentru a gestiona ... citeste toata stirea