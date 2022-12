Un tren a izbit violent o masina: o femeie si fratele ei minor au fost transportati la spital

O masina in care se aflau o femeie si fratele ei in varsta de sapte ani a fost lovita de tren in judetul Neamt. Copilul a fost scos de martori in stare de inconstienta, dar cu semne vitale. Ambele victime au fost transportate la spital.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca pompierii au fost instiintati, miercuri dimineata, despre producerea unui accident feroviar in comuna Timisesti, iar la locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la SVSU ... citeste toata stirea