Un ucigas spune ca a fost pacalit de avocat: ii cere 10.000 de euro

Un ucigas si-a dat in judecata fostul avocat. Ciprian Bolohan ii cere lui Christy Mirsanu 10.000 de euro, invocand faptul ca, desi a fost platit, avocatul nu i-a asigurat o aparare corespunzatoare. Ajunse in fata judecatorilor la 12 ani de la evenimente, acuzatiile aduse de Bolohan nu au avut pana acum niciun rezultat.Ciprian Bolohan a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare dupa ce, in februarie 2010, si-a ucis prietena, zdrobindu-i capul cu un bolovan pentru ca aceasta il anuntase ca il ... citeste toata stirea