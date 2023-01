Un ultraj in sala de judecata s-a terminat dupa gratii. Judecatorii nu au fost de acord doar cu amenda

Un iesean va plati cu un an de libertate faptul ca nu si-a putut stapani nervii in sala de judecata. In prima instanta, judecatorii ii aplicasera o simpla amenda penala pentru faptul ca amenintase un politist cu moartea. Apelul omului legii a avut ca urmare o pedeapsa mult mai drastica.Ovidiu Nunuca fusese retinut in noaptea de 16/17 februarie 2018 pentru cercetari intr-un dosar de talharie calificata. Procurorul solicitase arestarea preventiva a tuturor celor patru inculpati, propunerea ... citeste toata stirea