Un val de praf si aerosoli a acoperit Iasul si Zona Metropolitana

Un nor de praf a acoperit Iasul in aceasta seara si zona metropolitana. Au fost depasite de 3 ori valorile maxime admise la PM10, in statia de masurare a calitatii aerului din Tomesti. Cifrele sunt groaznice, 167.35µg/mA, fata de 50 µg/mA cat este limita maxima admisa. In aceasta seara, din nou Iasul este cel mai poluat oras din Romania."Este un val de praf si aerosoli, cu multa umiditate, un fenomen natural. Ar putea dura pina maine. Nu e nimic grav, dar atmosfera poate fi