Un viceprimar a incercat sa se ia la tranta cu ANI. A castigat o runda, dar a pierdut meciul

Viceprimarul comunei Coarnele Caprei si-a pierdut mandatul. Considerat incompatibil de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Aurel Gheorghita s-a adresat instantei. Doua decizii diametral opuse au transat problema in defavoarea lui.In decembrie 2021, reprezentantii ANI au apreciat ca Gheorghita se aflase in stare de incompatibilitate in perioada noiembrie 2020 - februarie 2021, fiind in acelasi timp viceprimar al comunei Coarnele Caprei si administrator al unei societati ... citeste toata stirea