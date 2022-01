Un vot surpriza. Cade jongleria Barliba-Ghiocel din centrul Iasului

Dupa ce parea ca si-a pus orasul la picioare, clanul lui Ghiocel Asimionesei s-a impiedicat de un Consiliu de Administratie, care pare sa strice afacerile aranjate cu complicitatea Primariei. Afacerea revoltatoare pe care o firma din siajul familiei o pusese la cale in parcul din fata Policlinicii mari, in spatele Statuii Libertatii, ajutat de fostul manager de la Spitalul "Sfantul Spiridon", un apropiat al acestuia, a cazut la vot in noul Consiliu de Administratie al unitatii medicale. ... citeste toata stirea