Un zambet pentru fiecare inima

Este uimitor cum un gest mic poate lumina ziua cuiva, asa cum a fost astazi in Ambulatoriul de la IRO Iasi. Pacientii aflati la tratamente au primit vizita unui grup de doamne de la Clubul Inner Wheel Iasi, care au oferit daruri si cuvinte de incurajare.Fiecare pachet pregatit a fost incarcat cu grija si afectiune. "De la decoratiuni si pana la dulciuri, produse de ingrijire personala, am incercat sa aducem un strop de confort si speranta in viata celor care trec prin momente dificile. Dar ... citește toată știrea