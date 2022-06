Un "zgarie-nori" in boscheti: bloc de 28 de etaje in capatul cartierului Dacia

Una dintre cele mai inalte cladiri din Iasi ar urma sa fie construita in capatul cartierului Dacia, intr-o zona in care acum domnesc boschetii si vegetatia luxurianta.Zinan Investment SRL, firma unde sunt asociati oameni de afaceri basarabeni, propune un complex de locuinte si birouri cu un regim de pana la 28 de etaje, la o inaltime maxima de 115 metri. Fata de ale proiecte imobiliare aflate in pregatire la Iasi, acest imobil ar fi cel de-al doilea din oras dupa inaltime: pe primul loc se ... citeste toata stirea