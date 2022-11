Una dintre femeile care au dansat "gaina" in uniforma de politist este din Iasi

Politistii vasluieni au descins la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui in cautarea "politistelor" petrecarete. Nu au avut insa succes. Una dintre nuntasele care au "jucat" gaina lucreaza ca asistenta la Sectia Cardiologie. Cealalta este din Iasi, scrie vremeanoua.ro. Cele doua au ajuns la audieri in final, dar nu vor sub nicio forma sa spuna de unde au facut rost de uniformele de politist.Anchetatorii au decis sa intocmeasca dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de uzurparea de ... citeste toata stirea