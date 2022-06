Una dintre victimele accidentului din Pacurari a fost transferata la Bucuresti. Muncitorul de la CITADIN, ranit de o soferita beata, este in stare critica

Unul dintre muncitorii de la CITADIN SA care au fost raniti joia trecuta in timp ce lucrau pe soseaua Pacurari la un canal defect, un barbat de 43de ani, se afla in continuare in stare critica. Dupa ce a fost stabilizat, el a fost transferat cu ajutorul unui echipaj aeromedical la un spital din Bucuresti."Pacientul de 43 ani din accident rutier care se afla in ATI este transferat cu elicopterul la ATI Spitalul Floreasca pentru Ortopedie, din cauza unei fracturi complexe de bazin", a spus dr ... citeste toata stirea