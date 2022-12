Una dintre victimele exploziei de la Suceava, adusa la spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Are arsuri pe 80% din suprafata corpului

In urma exploziei din Burdujeni la UPU au ajuns la spital 3 pacienti: un barbat de aprox 60 de ani in stare grava, politraumatizat si cu arsuri pe aprox 80% suprafata corporala gr 1,2 si 3 ( aruncat de suflul exploziei de la etajul 2), o femeie de 60 de ani cu arsuri faciale si la nivelul toracelui posterior ( sotia primului pacient) si o pacienta de aprox 60 de ani peste care a cazut tavanul, politraumatizata, cu traumatism toraco-abdominal si fracturi de bazin. Pacientii sunt momentan in curs ... citeste toata stirea