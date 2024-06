Unanimitate, la CJ Consilierii judeteni au aprobat, intr-un sfert de ora, 34 de proiecte!

Prima sedinta ordinara a Consiliului Judetean dupa alegerile locale din 9 iunie a fost una neasteptat de linistita, avand in vedere "contrele" inregistrate intre alesii judetului in timpul campaniei electorale. Astfel, toate cele 34 de puncte de pe ordinea de zi au trecut "la foc automat", cu unanimitate de voturi, in mai putin de un sfert de ora, lucru mai putin obisnuit cel putin daca luam in considerare ultimele sedinte ale legislativului judetean.Printre proiectele de hotarare aprobate de ... citește toată știrea