Sectiunea montana a autostrazii Unirii (A8), Miercurea Nirajului - Leghin, are indicatorii tehnico - economici aprobati, urmand sa se treaca la pregatirea documentatiei pentru lansarea in licitatie a contractului necesar proiectarii si executiei, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri indicatorii tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii "Autostrada Targu Mures - Targu Neamt - Sectiunea II: ... citeste toata stirea