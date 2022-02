Unda verde pentru noul sediu al Primariei: Consiliul Judetean a emis avizul unic

Consiliul Judetean (CJ) a emis avizul unic pentru proiectul de construire a unui nou sediu pentru Primaria Iasi, centru administrativ care este prevazut pentru zona din spatele Palatului Roznovanu, respectiv in curtea interioara si in parcarea de peste drum.CJ a emis avizul unic pe 12 ianuarie si, in mod normal, ar fi trebuit sa intre deja in plenul Consiliului Local (CL) in una dintre sedintele care deja a avut loc, semn ca documentatia nu este inca pregatita in totalitate. Odata ce va fi ... citeste toata stirea