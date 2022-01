Unde da mama nu mai creste. Bataia nu-i rupta din Rai!

In lumea in care eu mi-am petrecut copilaria, una care a disparut nu demult, educatia era bazata pe frica si pe corectie. La scoala, copiii mai nazbatiosi erau pusi la colt, trasi de urechi, plesniti peste cap ori trasi de perciuni de invatatori sau profesori care asa stiau sa se se impuna. Parintii rareori protestau fiindca cei mai multi dintre ei faceau la fel - isi certau copiii cand nu le respectau optiunile (chiar daca nu erau deloc in acord cu credinta celui mic), ii pocneau cand li se ... citeste toata stirea