"Unde sunt zapezile de altadata?" devine o intrebare legitima, nu una bazata pe impresii

Istoria iernilor din Iasi, in ultimii 120 de ani. Grosimea zapezii a tot scazut, odata cu trecerea anilor. Iata graficele!Este cert: nu e doar o impresie, ci o certitudine confirmata de cifre: iernile au devenit din ce in ce mai calduroase, temperaturile s-au schimbat, iar de la an la an grosimea stratului de zapada este din ce in ce mai subtire. Aceasta la nivel national, dar si la Iasi.Intr-un studiu cu referire la schimbarile stratului de zapada din Romania, autorii unui articol tematic ... citește toată știrea