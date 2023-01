Unele strazi din Iasi ar putea fi inchise cate doua ore pe zi!

La propunerea organizatiilor civicedin oras, se va incerca implementarea unei propuneriinedite, cu inchiderea unor strazi pentru cateva ore din dimineata, pentru catoticetatenii sa se dezobisnuiasca din a aduce copilul pana in fata scolii * intr-o prima faza, aceasta masura s-ar putea aplica in zona Cantemir, unde, pe un spatiu retrans, functioneaza simultan un liceu, o scoala si o gradinitaCel putin atunci cand vine vorba de limitarea traficul rutier in proximitatea scolilor, care, ... citeste toata stirea