Unii studenti anunta un protest fata de iesirea din online

Theodor Gavril, studentul de la Litere care si-a pus cortul in parcul de langa Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" in semn de protest impotriva deciziei Ministerului de a relua cursurile in format fizic, a anuntat un protest vinerea aceasta. Conform declaratiei acestuia, protestul este aprobat deja de catre Primaria Iasi, iar numerosi studenti si-au aratat sustinerea si intentia de a participa. Theodor Gavril a realizat si un sondaj in randul studentilor, dorind sa afle cati dintre acestia sunt ... citeste toata stirea