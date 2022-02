Universitatile din Romania sar in ajutorul refugiatilor. Sute de locuri de cazare in caminele studentesti din Iasi

Doua dintre universitatile iesene au anuntat pana in acest moment ca vor asigura locuri de cazare si hrana pentru refugiatii din Ucraina. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) pune la dispozitia refugiatilor care se retrag din calea razboiului din Ucraina aproximativ 120 de locuri de cazare in 28 de garsoniere din Caminul T20, scara C, si in 12 camere din caminul T8.Toate spatiile sunt dotate cu grup sanitar, frigider, cuptor cu microunde, cana de fiert apa, iar ... citeste toata stirea