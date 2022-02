Unui iesean i s-a interzis sa mai participe la concerte timp de 2 ani

Este tanarul care si-a abandonat la Afterhills rucsacul burdusit cu droguri, la aparitia PolitieiUn tanar a ajuns in pragul puscariei pentru felul in care a inteles distractia. Prins cu droguri asupra lui la un concert, acesta a obtinut din partea Tribunalului o condamnare cu amanarea aplicarii. Decizia ar putea fi insa schimbata de Curtea de Apel.In noaptea de 24/25 august 2019, in timpul festivalului de muzica Afterhills, agentii de paza au solicitat sprijinul jandarmilor pentru ... citeste toata stirea