Unui iesean i s-au vandut fictiv doua autoturisme

Dupa mai bine de patru ani de la comiterea faptelor, in sfarsit, dosarul de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in care sunt inculpati Catalin E.S. si Florin C.T. a trecut de camera preliminara. Asta pentru ca victima inselaciunii, Cristian M. din Vladiceni, s-a trezit, abia dupa un, ca este, in acte, proprietar a doua autoturisme.Primul care a actionat a fost Catalin, care i-a "vandut" lui Cristian un Opel. "Cumparatorul" h-abar n-avea. Cateva luni mai tarziu, la fel a procedat si ... citește toată știrea