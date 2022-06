Unui muncitor de la Citadin ranit in accidentul de joi i s-a scos splina

Barbatul care a ajuns direct in sala de operatie dupa ce a fost adus de echipajele medicale, se afla in continuare la Terapie Intensiva. A trecut printr-o splenectomie (n. red. indepartarea chirurgicala a splinei) si urmeaza sa mai treaca printr-o operatie la mana. "Pacientul va avea nevoie de interventie chirurgicala pentru fractura de humerus, deci de brat. Va fi realizata de catre Clinica de Ortopedie impreuna cu colegii din Terapie Intensiva si este nevoie in continuare de sange si pentru ... citeste toata stirea