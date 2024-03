Unui sofer plecat din casa sa parcheze masina i s-a rupt filmul si s-a trezit cand era scos din Bahlui

In loc sa parcheze in fata casei, un sofer a ajuns cu masina in Bahlui. Nu a putut explica ce se intamplase si cum, fapt explicabil, data fiind alcoolemia. Aventura i-a adus un dosar penal, incheiat in prima instanta cu o condamnare cu suspendare.Pe 30 octombrie 2021, Mihai Calin terminase serviciul la 13.30 si plecase acasa de la sediul firmei din Horpaz, cu autoutilitara VW pe care o avea in folosinta, ca sofer. Ajuns acasa, a baut pana la 14.30 doi litri de bere. Avand impresia ca nu ... citește toată știrea