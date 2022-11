Unul din autorii superjafului de la Tomesti vrea sa scape si de arestul la domiciliu

Spargerea data, la finele anului trecut, la o vila din Tomesti a facut multa valva. Prin indrazneala dovedita de infractori si prin valoarea prazii. Autorii au fost trei tineri din comuna nemteana Sabaoani, Iosif Imbrisca (zis Jbec), Ciprian Susanu (zis Pyty) si Alexandru Niculita (zis Bula). Acestia au actionat la pont, venind in suburbia ieseana la bordul unui Audi A4 condus de catre cel din urma. Stiau ca, in vila apartinand unui bogat proprietar de sala de jocuri, nu se afla nimeni in acea ... citeste toata stirea