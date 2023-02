Unul din cele mai mari parcuri fotovoltaice din judet, pe un izlaz de zeci de hectare langa Iasi. Un fost eurodeputat, in spatele afacerii

Unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din judetul Iasi va fi construit pe raza comunei Vladeni. Proiectul este intr-un stadiu avansat de avizare, iar in prima parte a acestui an ar putea fi emisa autorizatia de construire. Parcul va avea o capacitate instalata de 31 MW si va cuprinde aproape 50.000 de panouri solare.Investitia este derulata de o firma infiintata anul trecut (Moldo Solar Park SRL) de un investitor in productia de energie electrica din Timisoara. "Ziarul de Iasi" a ... citeste toata stirea