Unul din mituitorii politistilor de frontiera de la Sculeni a semnat acordul de recunoastere a vinovatiei

* astfel, el s-a ales cu o pedeapsa mica, una cu suspendare * in schimb, situatia celorlalti inculpati se agraveazaMarti, 8 octombrie, magistratii de la Tribunalul Iasi au dat o prima sentinta legata de dosarul de urmarire penala 35/12/P/2023, intocmit de catre procurorii DNA. E vorba de celebrul caz de anul trecut, in care mai multi politisti de frontiera de la Sculeni au fost inculpati pentru luare de mita in forma continuata. Conform anchetatorilor, in perioada iulie - august 2023, ... citește toată știrea