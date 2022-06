Unul dintre angajatii Citadin ranit grav in accidentul din Pacurari va fi operat maine la Spitalul Floreasca

Angajatul de la Citadin care a fost ranit grav in accidentul din Pacurari si care a fost transferat saptamana trecuta cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Bucuresti va fi operat in cursul zilei de maine, 29 iunie."Este programat maine pentru interventie chirurgicala la fractura de humerus si gamba. Pentru fractura de bazin va fi nevoie de multe zile de tratament si reevaluare", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic sef UPU-SMURD Iasi. Barbatul in varsta de 43 de ani ... citeste toata stirea