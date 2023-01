Unul dintre cei doi politisti raniti dupa ce autospeciala s-a rasturnat in timp ce urmareau un sofer a fost externat. Tanarul fugar a fost retinut

Unul dintre cei doi politisti din judetul Iasi, raniti dupa ce autospeciala s-a rasturnat in timp ce urmareau un sofer (VEZI AICI), a fost externat. Cel de-al doilea a ramas internat in spital pentru a fi monitorizat de medici. Tanarul urmarit a fost retinut.IPJ Iasi a anuntat, luni dimineata, ca cei doi politisti raniti dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, au fost transportati la un spital pentru ingrijiri medicale, iar unul dintre ei a fost externat. Cel ... citeste toata stirea