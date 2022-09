Unul dintre cei mai inteligenti copii din lume este din Iasi. La 8 ani este campion mondial si european la sah la categoria lui de varsta

Pe Nicolas Cazacu nu ai cum sa nu il indragesti si numai daca il privesti intr-o fotografie, insa daca dai si un search pe google si gasesti parte dintre performantele sale te cucereste definitiv.Pe foarte scurt, Nicolas Iustin Cazacu este din Iasi, are 8 ani si tocmai a castigat medalia de aur, la categoria de varsta U8, la a XX-a editie a Campionatului Uniunii Europene de Sah.Concursul s-a desfasurat in perioada 21-30 august in orasul Pec pod Snezkou, o statiune montana din regiunea ... citeste toata stirea