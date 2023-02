Unul dintre cele mai mari parcuri solare din regiune va fi construit la 40 km de mun. Iasi. Un investitor cu parteneri din SUA va implementa proiectul

Un investitor din Timisoara, care are parteneri din SUA, va construi in judetul Iasi unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din regiune. In proiect este implicat si un fost politician cunoscut la nivel national - Catalin Ivan, fost europarlamentar.Parcul va fi amenajat pe un teren de peste 32 hectare care a fost concesionat de la Primaria Vladeni. Este vorba despre izlazul comunal, teren care se afla in zona de sud-est a localitatii.In parc vor fi montate 47.628 de panouri din siliciu ... citeste toata stirea