Soferul uneia dintre masinile implicate in accidentul de ieri de la Razboienia fost operat de urgenta la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, dupa ce a fost adus in stare foarte grava.Suferind de o ruptura de splina, un pneumotorax si o fractura deschisa de brat, acesta a fost transferat direct in sala de operatii. In momentul de fata medicii spun ca este internat pe ATI, starea sa ramanand grava. ... citeste toata stirea