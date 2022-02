(UPDATE) Accident grav in aceasta dimineata in Baltati: sapte persoane au murit (VIDEO-FOTO)

Un accident extrem de grav a avut loc in aceasta dimineata la iesirea din localitatea Baltati spre Targu Frumos. Sapte persoane si-au pierdut viata in urma incidentului rutier.POZITIA OFICIALA a DRDP:Dupa o noapte cu temperaturi negative in tot judetul, carosabilul era uscat, asadar nu era polei pe segmentul DN 28/ E583 in zona accidentului.*se vede in imagini ca asfaltul e uscat**camionul ar fi intrat pe contrasens, a acrosat ambulanta, s-a rasucit si apoi a lovit microbuzul sau/si ... citeste toata stirea