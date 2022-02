(UPDATE) Accident mortal in aceasta dimineata in Baltati. Un pieton s-ar fi aruncat in fata unui autoturism

Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata de drumul dintre localitatile Valea Oilor si Podisu, comuna Baltati.COMUNICAT OFICIAL:In aceasta dimineata, in jurul orei 6.30, am fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenesti, produs pe raza comunei Baltati. Din cercetarile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca in accident a fost implicat un autoturism, condus de un tanar de 21 de ani si un pieton. In urma accidentului, pietonul a decedat. Soferul a ... citeste toata stirea