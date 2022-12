UPDATE: Barbatul din Suceava cu arsuri pe 90% din suprafata corpului a decedat

UPDATE:Barbatul de 61 de ani din orasul Suceava adus pentru tratament la Iasi a murit ieri seara din cauza traumatismelor multiple. El a suferit arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma exploziei care a avut loc in locuinta sa.TEXT INITIAL: Una dintre victimele exploziei din Suceava a fost transferata in cursul zilei de luni la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Este vorba despre un barbat in varsta de 61 de ani care a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala. Desi initial s-a luat ... citeste toata stirea