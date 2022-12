UPDATE - Casa din Esibana cuprinsa de un incendiu. O femeie de 69 de ani si-a pierdut viata

O casa din localitatea Poiana de Sus, comuna Esibana, judetul Iasi, a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineata.UPDATE:La sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta cu violenta la intreaga locuinta. In urma incendiului si-a pierdut viata o femeie in varsta de 69 de ani si au ars bunurile pe o suprafata de aproximativ 40 de metri patrati. Cauza probabila de producere a incendiului a fost cosul de fum deteriorat.TEXT INITIAL:O femeie de 69 de ani nu a reusit sa iasa la timp din ... citeste toata stirea