UPDATE: Cod galben de ceata in judetul Iasi pana la ora 17

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de ceata din judetul Iasi pana la ora 12.UPDATE:Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben de ceata, valabila in cinci judete, pana la ora 17.00. Potrivit ANM, sunt vizate judetele Bacau, Halati, Neamt, Iasi si Vaslui. Codul galben va fi valabil pana la ora 17.00. "Se vor semnala: local ceata ce reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m si care in functie de conditiile ... citeste toata stirea